Ankara'da 'Çubuk Tanıtım Günleri' düzenlendi

Ankara'da Çubuk ilçesinin kültürel değerleri ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı "Çubuk Tanıtım Günleri" gerçekleştirildi.

Bir AVM'da üç gün süren etkinlikte, ilçenin coğrafi işaretli ürünleri ziyaretçilere tanıtılarak ikram edildi.

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin gösteri sunduğu etkinlikte Çubuk Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde faaliyet gösteren atölye ve kurslarda hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, etkinliğin ilçenin kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik de organizasyonun ilçenin bilinirliğine katkı sağladığını ifade etti.