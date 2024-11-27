Çubuk'ta Üniversite ve Sivil Toplum Temsilcileri Buluştu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çubuk'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, oda ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve bölge muhtarları katıldı.

Kaymakam Bakır, ilçenin üniversite kenti olduğunu ve üniversite ile büyüyeceğini söyledi.

Şehrin doğru gelişmesi için kanaat önderlerinin zaman zaman bir araya gelerek bu ilçenin nasıl geliştirilmesi konusunda bazı temel kriterleri belirlemesi gerektiğine inandığını kaydeden Bakır, "Doğru bir planlama için üniversitemizde diyalog içerisinde olmamız lazım." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle üniversite yöneticilerini bir araya getirmenin önemine işaret etti.

Üniversitede yapılanların ve bundan sonra yapılacakların tüm ilçe tarafından merakla beklendiğini anlatan Başkan Demirbaş, "Üniversitemizde 17 bin öğrenci okurken, 8 bin kişilik de yurdu var. Arazi yeni yatırımlar için müsait. Tabii büyümenin getirdiği ihtiyaçlar ve haliyle bizimde yapmanız gereken işler var. Talep, ihtiyaç ve sorunları önceden konuşarak, tespit ederek gerekli tedbirleri almakta fayda var. Bölgede karakol, sağlık ve okul gibi ihtiyaçları da şimdiden planlamak gerekiyor. Gerçekten ilçemiz büyüyor, gelişiyor ve son dönemdeki inşaat sektörüne baktığımız zaman ilçemizde ciddi bir talep var. Dışarıdan çok sayıda yatırımcı gelmeye başladı." diye konuştu.

Rektörü Prof. Dr. Köseoğlu ise göreve geldiği günden bu tarafa üniversite için yaptıkları çalışmaları ve yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

"Bu üniversite bizim, hepimizin, bu toprakların üniversitesi, bu toprakları geliştirmek için kurulmuş bir üniversite. Biz de buna katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize." diyen Köseoğlu, Öğrenci Yaşam Merkezi'nin yeniden ihalesini yaptıklarını, kaynaklarını bulduklarını, önümüzdeki eylül ayı içerisinde bu merkezi bitirmeyi planladıklarını anlattı.

Spor tesisi yapmak için de Spor Toto'dan 240 milyonluk bir yatırım aldıklarını dile getiren Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Planımız bir çok amaçlı spor salonu, bir yüz havuzu, bir futbol sahası ve bir atletizm pisti yapmak. Bakan Bey çok amaçlı spor salonunu onayladı. Biz de yer tespitini yaptık. Belediyeyle beraber çalışmaları yapıyoruz. Yurtların hemen yanına halı sahamızı yaptık. İkinci etapta cami ve kültür merkezi planımız vardı. Cami ve kültür merkezi inşaatımızda başlatıyoruz inşallah. Burayı havaalanından yararlanarak bir kongre merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bir kütüphane ve derslik yapılacak. Burayı yeni bir fakülte binası gibi düşünün. Bina yapmak için 2025 yatırım planına koyuldu."

Çubuk'un çehresini değiştirecek Teknopark projesinde şirketin kurulduğunu hatırlatan Köseoğlu, "Belediyemizle beraber inşallah burada bir ekosistem kurmayı planlıyoruz. Türkiye'de bir örneği yok. Yani Teknopark, OSB ve üniversitenin bir arada olduğu, iç içe olduğu, biz mühendislik fakülteleri olarak desteklediğimiz, OSB'lerin buna yönelik yatırımlar yaptığı 220 dönümlük bir arazi bu Teknopark için tahsis edilmiş. Bunu inşallah en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyıl başlangıcında üniversitenin çehresi değişecek." diye konuştu.

Üniversitenin Çubuk'a, ilçenin üniversiteye ne gibi katkıları olması gerektiği konusunda istişarenin yapıldığı toplantı, karşılıklı dilek ve temennilerin belirtilmesiyle sona erdi.