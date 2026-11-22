Ankara'nın Çubuk ilçesinde gündüzleri sanayide lastik tamirciliği yapan 41 yaşındaki Seyit Ahmet Günay, kanser nedeniyle hayatını kaybeden öğretmeninin yarım kalan hayalini güreş minderinde genç sporcular yetiştirerek gerçekleştirmek istiyor.

Çocukluk yıllarından itibaren güreşe ilgi duyan Günay, 2000 yılında tanıştığı beden eğitimi öğretmeni ve güreş antrenörü Seyit Özdemir sayesinde bu spora yöneldi ve öğretmeninin desteğiyle Ankara ve bölge şampiyonlukları kazandı.

Günay, 2014 yılında kolon kanserine yakalanan ancak hastalıkla mücadele ettiği 5 yıl boyunca öğrencilerini yetiştirmeyi bırakmayan öğretmeni Seyit Özdemir'in Çubuk'ta güreşi geliştirme hayalini sürdürmeye karar verdi.

Öğretmeninin vefatının ardından Günay, gündüzleri ailesinin geçimini sağlamak için lastik tamirciliği yaparken mesai öncesinde ve sonrasında genç sporcularla ilgilenmeye başladı.

Başta sanayide çalışan çıraklar olmak üzere çocukları ve gençleri güreşle buluşturan Günay, yaklaşık 50 öğrenciye gönüllü antrenörlük yapıyor.

"Öğretmenimin bayrağını devraldım"

AA muhabirine konuşan Günay, güreş hayatındaki en büyük destekçisinin öğretmeni Seyit Özdemir olduğunu belirterek, öğretmeninin hastalığına rağmen son günlerine kadar sporcularını yetiştirmeye devam ettiğini ve kendisine bu mesleği sevdirdiğini anlattı.

Bayrağı öğretmeninden devraldığını ifade eden Günay şunları kaydetti:

"Sabah dükkana geliyorum. Öğrencilerimle bir saat ağırlık antrenmanı yapıyoruz. Sanayideki çıraklarımızla ve küçük öğrencilerimizle ikinci mesaiye başlıyoruz. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız. Hepsinin elinden tek tek tutacağım. Elimden geldiği kadar her zaman arkalarında olacağım. Öğretmeninin en büyük hayali ilçeden başarılı güreşçiler yetiştirmekti. Seyit Hocamızın yarım kalan hayallerini inşallah ben tamamlayacağım. Çubuk'un gençlerine güreşi sevdireceğim. Yaklaşık 50 öğrencim var. Ankara ve bölge şampiyonluklarım var. İnşallah bu çocukların arasından Avrupa ve dünya şampiyonları çıkaracağız. Seyit Hocamıza olan ahde vefamı yerine getireceğim. Onun mirasını yaşatacağım."

Okulları ziyaret ederek öğrencilere güreş sporunu tanıttığını aktaran Günay, "Seyit Hocamızın ve bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sanayiden güreş minderine uzanan başarı hikayeleri

Günay'ın yetiştirdiği sporculardan Buğra Aşgit, Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istediğini belirtirken, Günay'ın oğlu ve öğrencisi Uhud Abdullah Günay ise güreşi babası sayesinde severek yaptığını, onun desteğiyle daha büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Günay'la tanıştıktan sonra spora başladığını anlatan Davut Mutlu, "Üç Ankara üçüncülüğüm, bir ikinciliğim ve bir birinciliğim var. Ahmet Hocamıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Sanayide çırak olarak çalışan Muhammed Emir Bakır da Günay'ın kendisini güreşe yönlendirdiğini belirterek, "Ahmet Hocam, 'Gel, güreşelim.' dedi. O günden beri devam ediyorum. Her gün antrenman yapıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA