Çubuk'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında sağlık için yürüyüş yapıldı

Çubuk ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında sağlık için yürüyüş gerçekleştirildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla " Türkiye'nin 100. yılında 7'den 77'ye sağlık için yürüyorum" programı kapsamında Ankara Bulvarı'ndan Atatürk Parkı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşün ardından Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarda, sağlık çalışanları tarafından vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi.

Çubuk İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Aytekin Kuleyin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kurum olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikle sağlıklı yaşam ve önleyici sağlık taramasının önemini vurgulamaya çalıştıklarını anlatan Kuleyin, şöyle konuştu:

"Bu programla kurum olarak 100. yılımız etkinlikleri kapsamında koruyucu sağlık önlemlerini ön plana çıkartmaya çalıştık. Yürüyüşün ardından burada sağlık taramaları yapılırken, sağlık kurumlarında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlarımızın erken teşhis konusunda yapmaları gerekenleri anlattık. Beklediğimizden de çok bir katılım oldu. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyorum."