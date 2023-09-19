Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Çubuk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi Üyesi Halil Okan Harmankaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Gökdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, CHP İlçe Başkanı Can Kaderoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.