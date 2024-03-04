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Çorum'un Osmancık ilçesinde kaleden caddeye düşen kaya parçası kaldırıldı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Tarihi Kandiber Kalesi'nin kayalıklarından caddeye düşen kaya parçası belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olay sonucunda ağaç da devrildi. Belediye ekipleri, kayayı iş makineleriyle kaldırarak temizlik çalışması yaptı. Vatandaşlar, yağışlı havalarda kale çevresine araç park etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kaleden caddeye düşen kaya parçası belediye ekiplerince kaldırıldı.

Tarihi Kandiber Kalesi'nin bulunduğu kayalıktan Güney Mahallesi Çorum Caddesi'ne düşen kaya parçası, cadde kenarındaki bir ağacı da çarparak devirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi ekipleri, kayayı iş makineleriyle yoldan kaldırarak caddede temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı havalarda kale çevresine araç park etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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