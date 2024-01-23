Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracı kamyonete çarptı, 2 itfaiye personeli yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.
İtfaiye İstasyonu'na giden Osmancık Belediyesine ait Ramazan Uslu yönetimindeki 19 HS 584 plakalı itfaiye aracı, Rıfat Göbel Caddesi'nde park halindeki 19 HR 390 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan itfaiye personeli Serhat Özdoğan yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.