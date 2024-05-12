Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, işçileri ziyaret etti

Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, işletme yönetiminin madendeki toprak kayması riskini gerekçe göstererek 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle eylem başlatan işçileri ziyaret etti.

Cebeci, ziyarette işçilerle görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Maden ocağının, bölge halkı için önemli bir ekmek kapısı olduğunu belirten Cebeci, "İşletme, toprak kayması tespit edildiğini öne sürmektedir. İşçilerin 6 ay ücretsiz izne çıkarılması, çalışanların ve ailelerinin tepkisine neden olmuştur. İşletme tarafından mağdur olan işçilerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtip, söz konusu raporun işletme tarafından işçilerden saklandığını görmekteyiz. Rapor varsa neden işçilere gösterilmiyor, konunun takipçisi olacağımızı belirmek isteriz." dedi.