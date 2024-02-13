Çorum'un Kargı ilçesinde telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Kargı İlçe Emniyet Amirliği, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. Semt pazarında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıtıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Kargı İlçe Emniyet Amirliğince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlatıldı.
Emniyet birimleri, semt pazarında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.