Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet şarampole devrildi
Çorum'un Alaca ilçesinde Mahir Güneş idaresindeki kamyonet, şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Mahir Güneş idaresindeki 66 LN 244 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.