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Çorum İlkokul Öğrencilerinden Askerlere Mektup

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Çorum'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki karakolda görevli askerlere yazdıkları mektupları gönderdi. Mektupları alan askerler duygusal anlar yaşadı.

Çorum'da eğitim gören ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırına yakın karakolda görevli askerlere ulaştırıldı.

Babası gazi olan Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli öğretmen Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerine yazdırdığı mektupları, asker ve polislere gönderiyor.

Bu kapsamda okullun 2/B sınıfındaki 40 öğrenci tarafından yazılan mektuplar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığına iletildi.

Karakolda mektupları teslim alarak okuyan askerler, duygu dolu anlar yaşadı.

Gürbulak Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Soner Ertuğ, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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