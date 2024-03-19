Üye Girişi
Haberler

Çorum İl Özel İdaresine ait iş makinelerinden çalınan malzemelerin zanlısı tutuklandı

Güncelleme:

Çorum İl Özel İdaresine ait 3 iş makinesinden çalınan 850 litre akaryakıt ve çeşitli malzemelerin zanlısı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, hırsızlık yaptığı belirlenen M.D. gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çalınan malzemeler bulundu. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum İl Özel İdaresine ait 3 iş makinesinden 850 litre akaryakıt ve çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı bir köyde çalışan İl Özel İdaresine ait 3 iş makinesinden 850 litre akaryakıt, 2 akü, 3 takım çantası, 2 iş güvenliği elbisesi, 2 seyyar mazot pompası ile operatörlere ait kişisel eşyaların çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada, iş makinelerinden hırsızlık yaptığı belirlenen M.D. gözaltına alındı.

Benzer suçlardan sabıkası olan zanlıya ait iki adreste yapılan aramada, iş makinesinden çalındığı iddia edilen akaryakıt ile eşyalar bulundu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Çorum Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title