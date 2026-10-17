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Çorum FK, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek puanını 13'e yükseltti

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Çorum FK, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek puanını 13'e yükseltti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Qazim Laçi'nin golüyle geriye düşen ev sahibi, Cengiz Ünder ve Youssoufa Moukoko'nun golleriyle galibiyete ulaştı; puanını 13'e çıkarırken Rizespor 10 puanda kaldı.

(ÇORUM)- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Qazim Laçi'nin golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Cengiz Ünder ve Youssoufa Moukoko'nun golleriyle galibiyete ulaştı. Çorum FK puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Konuk ekip, 32. dakikada Qazim Laçi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Çorum FK, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmedi ve ev sahibi ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Çorum FK puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
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