ÇORUM'DA YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Özellikle Kula Köyü'nde tarım arazileri sular altında kaldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı çeltik üretimi ile bilinen Kula Köyü'nde etkili olan sağanak yağış özellikle tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Yağmur bölgede su baskınlarına eden oldu. Şiddetli yağmur ve sel suları cep telefonuyla kaydedildi. İlçede de etkili olan yağış nedenhiyle trafikte de zaman zaman aksama yaşandı. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlara müdahale eden ekipler, sel sularını tahliye ediyor. (DHA)