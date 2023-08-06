Çorum'da silahlı kavga: 4 çocuk yaralı

Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 4 çocuk yaralandı. Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan B.K. (19), F.İ. ve F.T konuşmak için Yenidoğan 2. Sokak üzerinde buluşmak için anlaştı. B.K. buluşma yerine geldiğinde şüphelilerden birisi ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu B.K., Y.D., İ.D. M.D.D. sırt, bel, ayak ve kollarında saçma ile yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri inceleme yaparken olay kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği bir apartmanın boşluğunda bularak muhafaza aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.