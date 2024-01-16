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Çorum'da Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Ağır Yaralandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Çorum'da sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet B.'nin ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi.

ÇORUM'da, sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet B.'nin (15) ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet B. ile Recep Y. (17) ve Yusuf D. (15) arasında sokak ortasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y., pompalı tüfekle Ahmet B.'ye ateş edip, karın bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın şüphelisi Recep Y. ile yanında bulunan Yusuf D., emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenidoğan Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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