Çorum'da motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kunduzhan Mahallesi 1. Cadde'de sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen motosiklet, yabancı uyruklu S.Y.H.A'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.