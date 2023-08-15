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Çorum'da motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

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Kunduzhan Mahallesi 1. Cadde'de sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen motosiklet, yabancı uyruklu S.Y.H.A'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kunduzhan Mahallesi 1. Cadde'de sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen motosiklet, yabancı uyruklu S.Y.H.A'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Çorum Güncel Haberler

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