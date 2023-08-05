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Çorum'da Moto-Kurye Akaryakıt Zamlarına Tepki Gösterdi

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Çorum İnönü Caddesi'nde bir moto-kurye, akaryakıt zamlarına tepki göstererek bir bidon benzini ateşe verdi.

ERKAN KARACA

Çorum'da İnönü Caddesi üzerinde, lokantaların olduğu bölümde bir moto-kurye, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

Olay dün gece saatlerinde Çorum İnönü Caddesi'nde, dürüm lokantalarının olduğu bölgede yaşandı. Bir dürümcü ile moto-kurye arasında akaryakıta gelen zamlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, caddeye taşındı. Akaryakıt zamları nedeniyle para kazanamadıklarına tepki gösteren moto-kurye, "Al bu bidon benzini, kendin çalış. Al, başımın gözümün sadakası olsun" diye bağırdı. Bir bidon benzini yere dökerek ateşe veren moto-kurye, daha sonra yine motosikletine binerek, uzaklaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Çorum Güncel Haberler

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