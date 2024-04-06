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Çorum'da Gazze'ye Destek Etkinliği Düzenlendi

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Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Gazze gündemimizden düşmesin" etkinliğinde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan Özgür-Der üyeleri, "Siyonist kuşatmasını kıran Aksa Tufanı'na bin selam", "Mücahitlerin izzeti ve kararlılığı İsrail ve ABD'ye korku salıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Özgür-Der Çorum Şube Başkanı Murat İslam, burada yaptığı konuşmada, Gazze halkının imkansızlıklara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'in askeri açıdan umduğunu elde edemediğini, hırsını masum halktan almaya çalıştığını belirten İslam, "Yaptığı katliamlarla halk ile direniş arasına mesafe koymaya çalışan İsrail bunu da başaramadı, tüm yaşananlara rağmen halk direnişten vazgeçmiyor. Savaşın uzaması, medyanın savaşı günlük bir asayiş haberi derecesine düşürmesi ve birkaç aydır gündemi meşgul eden seçim, Gazze'yi gündemimizden düşürerek unutturdu, yaşananlar kanıksanmaya başladı." dedi.

STK'leri, akademisyenleri, yazarları ve vicdan sahibi herkesi harekete geçmeye çağıran İslam, "Ümmetin çok şey beklediği Türkiye'yi, iktidarı ve muhalefeti ile tüm siyaseti daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz. İktidarın, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi dahil, katliamları durdurmak için uluslararası tüm platformlarda daha fazla inisiyatif almasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar Filistin halkı için dua etti.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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