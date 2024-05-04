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Çorum'da Dodurga-İskilip kara yolunda ikinci kez heyelan: 1,5 metrelik çukur oluştu

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Çorum'da Dodurga-İskilip kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ikinci kez yaklaşık 1,5 metrelik çukur oluştu. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi ve yol güvenlik önlemi alındı. Yol, Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

Çorum'da, Dodurga- İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez yaklaşık 1,5 metrelik çukur oluştu.

Alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol, tek şeritten ulaşıma açıldı.

İncelemede, heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 1,5 metreye ulaştığı belirlendi.

Aynı noktada geçen yıl 16 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 santimetre derinliğinde çukur oluşmuş, Karayolları ekiplerince yol onarılarak kullanıma açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İskilip Dodurga Çorum Yaşam Güncel Haberler

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