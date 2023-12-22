Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Dilencilere Operasyon: 5 Dilencinin Üzerinde 920 Lira Bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manevi duyguları istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı ve dilencilere idari para cezası uygulandı.

Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan 5 dilencinin üzerinde 920 lira bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik "Beyaz Mendil" operasyonu düzenledi.

Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan 5 dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 920 lira çıktı.

Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 5 dilenciye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Zabıta Müdürlüğü Çorum Belediyesi Zabıta Çorum Yerel Haberler 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title