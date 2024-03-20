Çorum'da Ağaçtan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İsmail T. (60), Karacabağlar Küme Evleri'ndeki ikametinin bahçesinde bulunan ağaçtan düştü.
Yakınlarının ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metre yüksekten düşerek yaralanan ve sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.