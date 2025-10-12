Haberler

Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı

Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, semt pazarında vatandaşlara hakaret ettiği ya da tezgahın önü ile arkasına farklı kalitede ürün koyduğu şikayet edilen pazarcılara sert tepki gösterdi. Başkan Aşgın, düzeni bozan satıcıların tezgahlarının kapatılması talimatını verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı'nda zabıta ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

VATANDAŞA 'SİNEK' DİYEN ESNAFA İŞLEM

Denetim sırasında bir esnafın, vatandaşlara hakaret ettiğini ve "Sinek" dediğini öğrenen Aşgın, duruma tepki gösterdi. "Müşteri sinek değil, velinimettir. Böyle konuşan burada esnaflık yapamaz" diyen Aşgın, ilgili esnaf hakkında işlem yapılması talimatını verdi.

TEZGAHI KAPATTIRDI

Pazarda bir vatandaş ile esnaf arasında yaşanan tartışmaya da müdahale eden Başkan Aşgın, tarafları dinledikten sonra, "Vatandaşa efelenmek yok. Kimse kimseyi aldatmayacak, müşteri haklıdır" diyerek esnafın tezgahının kapatılması talimatını verdi.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GÜVEN VE SAYGIDIR"

Başkan Aşgın, satış alanlarının düzenine ve vatandaşla kurulan iletişime dikkat çekerek, "Satış alanları düzenli olacak, kimse vatandaşa kötü davranmayacak. Bizim önceliğimiz esnafla vatandaş arasında güven ve saygıdır" dedi.

PAZARCILAR TEPKİLİ

Bazı pazarcılar ise Başkan Aşgın'ın tutumuna tepki göstererek, uygulamaların fazla sert olduğunu savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnes:

Çok iyi uygulama keşke Bursada da belediye baskani çıkıp pazarları dolaşsa. Ama sagolsun bizim başkan kart değiştirip bursa halkını dolandirmakla meşgul

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

pazarcıların yüzde doksanı tezgahın önüne düzgün mal koyup arkadan çürük çarık ne varsa millete kakalıyor bunu mal seçtirmeyenler yapıyor mal seçtirmeyen at hırsızlarından alış veriş yapmayın beş on lira fazla verin marketten seçip alın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
