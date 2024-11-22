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Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka sokak ortasında katledildi

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Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada, henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka sokak ortasında katledildi

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka sokak ortasında katledildi

1 AY OLMUŞTU

Geçen sezon Karşıyaka'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Aka 25 Ekim'de Çorluspor 1947'nin başına geçmişti. Aka takımın başında 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka sokak ortasında katledildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

silah herkeste silah her yerde

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFikriye:

Savcılar Türkiye'yi açık hava hapishanesine çevirdi. Polis yakalasa ne olacak, iki gün sonra bırakılacak.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıWien:

Teksas da neymiş! Onlar ülkemizi görmemişler..

Yorum Beğen0
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