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Çorluspor 1947 Şampiyonluğunu İlan Etti

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Çorluspor 1947, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Diliskelesispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, gelecek yıl 3. Lig'de mücadele edeceklerini açıkladı.

Çorluspor 1947 ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu General Basri Saran Stadyumu'nda Diliskelesispor'la karşılaştı.

Çorluspor 1947 rakibini 3-0 mağlup etti.

Kulübün şampiyon olması nedeniyle stadyum ve ilçede kutlamalar yapıldı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

İnandıkları başarıya ulaştıklarını ifade eden Gümüş, "Bazı müsabakalarda talihsizlikler oldu ama sezon sonunda şampiyon olmayı da başardık." dedi.

Gümüş, gelecek yıl 3. Lig'de mücadele edeceklerini kaydetti.

Yol yapım çalışmaları sürüyor

Çorlu'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada yol yapım çalışmalarına ağırlık verildiğini belirtti.

Belirlenen program dahilinde ilçenin her bölgesine gerekli müdahaleleri yapacaklarını bildiren Sarıkurt, yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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