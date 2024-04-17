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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Öğrencileri Topraktan Materyaller Yapmayı Öğrendi

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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri, topraktan tabak, bardak ve vazo yapmayı öğrendi.

Hürriyet Mahallesi Emlak Konutları bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler topraktan materyaller yaparak yaratıcılıklarını sergiledi.

Öğrenciler, öğretmenleri ve idarecileri gözetiminde, toprak sanatı ustaları ile farklı materyaller yaparak eğlendi.

Bazı öğrenciler annelerine hediye olarak toprak vazo ve benzeri hediyelik eşyalar yaparken, bazıları da kendileri için tabak, çanak ve bardak yaparak eğlendi.

Okul Müdürü Fehmi Çele, AA muhabirine, okullarında eğitim öğretimin yanı sıra sosyal içerikli çalışmalara da imza attıklarını söyledi.

Çocukları yarınlara hazırlamak için, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Çele, "Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izinleriyle bu tür sosyal içerikli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızı yarınlara daha kendinden emin ve ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetiştirmek için farklı alanlarda farklı içeriklere sahip çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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