Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

İki depo ve evde yapılan aramada 1876 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda D.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.