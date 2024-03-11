Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:

Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.B, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla bacağından vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan S.B. sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye esnasında şüphe üzerine Y.S'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorlu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli? İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak? Necmettin Deniz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Necmettin Deniz kaç yaşında, nereli? Yasin Kul kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Yasin Kul kaç yaşında, nereli? İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir? Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title