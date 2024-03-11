Çorlu'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.B, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla bacağından vuruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan S.B. sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye esnasında şüphe üzerine Y.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.