Çorlu'da İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir demir doğrama atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, Çorlu Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Üçüncü kattan düşen bebek hafif yaralandı

Çorlu'da üçüncü kattan düşen 2 yaşındaki bebek hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bebek, Cemaliye Mahallesinde oturdukları 3. kattaki dairenin penceresinden birinci kattaki tenteye de çarparak aşağıya düştü.

Hafif yaralanan bebek, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.