Çorlu'da Gençlik Şöleni ve Bahar Kermesi Coşkusu

Çorlu'da Gençlik Şöleni ve Bahar Kermesi Coşkusu
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Çorlu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen gençlik şöleninde resim ve robotik kodlama sergileri, çeşitli etkinlikler ve mini konserler gerçekleştirildi. Ayrıca, Vehbi Günaştı İlkokulu'nda düzenlenen bahar kermesine katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çocukların enerjisine ortak oldu.

Çorlu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şenlik düzenlendi.

Çorlu Gençlik Merkezi bahçesinde başlayan gençlik şöleni, gençlerin ve velilerin katılımlıyla gerçekleştirildi.

Şölende resim ve robotik kodlama sergisi açıldı, akıl ve zeka oyunları, yüz boyama, dart ve mini golf etkinlikleri düzenlendi, mini konser verildi.

Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, gençlik şöleninin dolu dolu geçtiğini belirtti.

Herkesin çocuklarıyla beraber şölene katıldığını dile getiren Doğramacı, "Çok güzel bir gençlik şöleni oluyor. Herkes çocuklarıyla beraber yapılan etkinliklere katılıyor. Her yıl yapılan bu şöleni, bu yıl da yenilikler katarak devam ettiriyoruz." dedi.

Şölen kapsamındaki etkinliklerin gençlik haftası süresince devam edeceği belirtildi.

Sarıkurt kermese katıldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Vehbi Günaştı İlkokulu'nda düzenlenen bahar kermesine katıldı.

Kermeste öğrenciler, veliler ve öğretmenler bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

El emeği ürünlerin sergilendiği stantlar, oyunlar ve ikramlar kermese renk kattı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, stantları gezerek öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile sohbet etti.

Çocukların gözlerindeki ışıltının kendilerini mutlu ettiğini belirten Sarıkurt, "Bugün Vehbi Günaştı İlkokulu'muzda çocuklarımızın o güzel enerjisine ortak olduk. Onların bu neşesi görülmeye değerdi. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak her türlü etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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