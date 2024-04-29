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Çorlu'da 275 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda 275 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 275 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, takip ettikleri bir araçta 275 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan E.Z, A.C. ve S.B. gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen evde 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde Y.B'nin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ev sahibi Y.B. ve evde bulunan V.Ç. gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.K'yi Değirmenaltı Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Makaron Çorlu Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık Güncel Haberler

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