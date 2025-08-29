Çöpe Atılan Altınlar Polisiyle Bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eski çekyatın altında bulunan ve yanlışlıkla çöpe atılan altınlar polisin çabasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan Nurgül Beyaz (30), evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirerek yaylada bulunan annesi Zülfünaz Kızıltaş'a (65) sürpriz yapmak istedi.

Annesinin 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, 22 Ağustos'ta çekyatı da diğer eşyalarla çöpe attı.

Yayladan döndüğünde sakladığı altınların da çekyatla birlikte çöpe atıldığını anlayan Kızıltaş, polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait 470 saatlik görüntüyü inceledi.

Yapılan çalışmayla, eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığı belirlendi.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısını Yavuzlar Mahallesi'nde yakaladı.

Çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunan 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira Kızıltaş'a teslim edildi.

Öte yandan, kağıt toplayıcısının çekyatı motosikletiyle taşıdığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Kızıltaş, polise teşekkür etti.