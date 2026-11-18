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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında oluşturulan Orman Bahçesi'nde, katılımcıların seyahatleri sırasında oluşturdukları karbon ayak izi fidan dikilerek telafi ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) COP31'in Mavi Bölgesi'nde kurulan Orman Bahçesi'nde, orman ekosisteminin önemi, iklim değişikliğinin etkileri ve orman yangınlarının sonuçları ziyaretçilere tanıtılıyor.

Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, kuş ve su sesleri eşliğinde gezdikleri bahçede binden fazla türde fidanın numunelerini, 18 milyon yıllık palmiye fosilini, 97 yıllık Türk fındığını ve doğanın atıklarından hazırlanan sanat eserlerini görme fırsatı buluyor.

Kadın girişimcilerin orman ürünlerinden hazırladığı süs eşyalarının da sergilendiği bahçede, orman okullarının maketleri de yer alıyor. Orman yangınlarının doğaya verdiği zararın anlatıldığı simülasyon alanında ise yangın öncesinde duyulan kuş ve hayvan seslerinin yangın sonrasında kesilmesi ve yeşil alanların yok olması canlandırılıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, COP31'in amacına uygun olarak bahçeyi orman ekosisteminden bir kesit şeklinde düzenlediklerini söyledi.

Türkiye genelindeki 136 fidanlıkta üretilen binden fazla türde fidanın örneklerini sergilediklerini belirten Karacabey, karbon salınımını artıran uygulamalar yerine karbonu depolayan ve doğaya katkı sağlayan bir alan oluşturduklarını ifade etti.

Karacabey, sanatçıların ormandan topladıkları ağaç parçaları ve kozalakları sanat eserlerine dönüştürdüğünü vurgulayarak, kadın girişimcilerin de orman ürünlerinden hazırladıkları süs eşyalarını sergilediğini kaydetti.

Bu ürünlerin köylerde ekonomiye kazandırıldığını ve 3 ülkeye ihraç edildiğini bildiren Karacabey, 10 ilde açılan orman okullarında 200 binden fazla öğrenciye eğitim verildiğini, bu okulların maketlerinin de bahçede bulunduğunu dile getirdi.

Yangının ardından ormandaki sesler kesiliyor

Karacabey, bahçede "Ormanın Sesini Dinle" adıyla bir alan oluşturduklarına işaret ederek, ziyaretçilerin burada ormanda yaşayan kuş ve diğer hayvanların seslerini dinleyebildiğini dile getirdi.

Yangın simülasyonuyla felaketin doğaya etkilerinin gösterildiğini aktaran Karacabey, "Gelen misafirlerimiz ormanda duyabilecekleri kuş seslerini, diğer hayvanların seslerini duyuyor. Yangın simüle ediliyor ve yangından sonra ormanda hiç ses kalmıyor. Yangının nelere yol açtığını simülasyonla misafirlerimize aktarıyoruz." dedi.

Karacabey, 18 milyon yıllık palmiye fosilinin de ziyaretçilerin ilgisini çektiğine değinerek, bu fosille Türkiye'nin doğal bitki türlerinin geçmişten bu yana bölgede var olduğunu anlattıklarını bildirdi.

Katılımcıların karbon ayak izi hesaplanıyor

COP31'e yaklaşık 200 ülkeden katılım olduğunu hatırlatan Karacabey, ziyaretçilerin Türkiye'ye gelirken hava veya kara yoluyla gerçekleştirdikleri yolculuklardan kaynaklanan karbon salınımının hesaplandığını söyledi.

Bahçedeki ekranda ziyaretçilere yolculukları sırasında ne kadar karbon salınımına neden olduklarının ve bunu dengelemek için kaç fidan dikilmesi gerektiğinin gösterildiğini anlatan Karacabey, hesaplamaların bilimsel yöntemlerle yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"COP31'e gelirken ister yurt içi ister yurt dışından olsun, hava veya kara yoluyla gelmiş olmalarına bağlı olarak atmosferde karbon salınımına sebep oldular. Bahçemizde hazırladığımız ekranda, ziyaretçiler ülkemize gelirken ne kadar karbon salınımına sebep olduklarını, bunu dengelemek için ne kadar fidan dikmeleri gerektiğini görüyor. Şu ana kadar 74 ülkeden 1200'den fazla kişi bahçemizi ziyaret etti. Sebep oldukları karbon salınımını ekrandan gördüler ve onlar adına şu ana kadar 2 bin 884 fidanı doğayla buluşturuyoruz."

Karacabey, ziyaretçilere Türkiye'de dikilen fidan sayısı kadar kendi ülkelerinde de fidan dikmeleri çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA