Contemporary İstanbul 19. Edisyonu Sanatseverlerle Buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri İstanbul'da bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 19. edisyonu 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılarak, dünya çağdaş sanat pazarının güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sanat eserlerinin satış değerlerinin düştüğünü ancak sanat pazarının büyüdüğünü belirten Güreli, "Çevrim içi sanat satışları artış gösteriyor. Herkesin sanata ulaşabildiği bir alan olarak çevrim içi marketler öne çıkıyor. Kadın sanatçıların pazardaki ilerlemesi devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş büyüyecektir." dedi.

"CI, Türkiye'nin en önde gelen yumuşak güç markasıdır"

Galerilerin sanatçı temsilinde kendi aralarında iş birliği yapmalarının sanat pazarını genişlettiğine dikkati çeken Güreli, 2025 yılı hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"Contemporary İstanbul, Türkiye'nin en önde gelen yumuşak güç markasıdır. Güç birliğiyle ulaşmamız gereken hedefler arasında İstanbul'un bir festivaller kenti olması var. İstanbul'un yeniden çağdaş sanat üretim merkezi olarak konumlandırılması ve sanat üretim alanlarının kurulması gerekiyor. Çağdaş sanatın İstanbul'un kamusal alanlarına yaygınlaşmasını da önemsiyoruz. Çağdaş sanat yanında edebiyat, sinema, tiyatro, müzik ve dans gibi tüm yaratıcı sanat dallarının ülkemizin yumuşak gücü olarak öne çıkarılması gerekiyor."

Ali Güreli, 2002-2004'te Art İstanbul'da başlattıkları ödül töreninin Contemporary İstanbul kapsamında bu sene devam edeceğini vurgulayarak, Contemporary İstanbul Vakfı Ödülleri olarak çağdaş sanat alanında 5 kategoride ödül vereceklerini dile getirdi.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ile Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli de fuara ilişkin bilgi verdi.

19. edisyon hakkında

Contemporary Istanbul Vakfınca düzenlenen fuar, 23 Ekim'de ön izleme, 24-27 Ekim'de genel ziyaret günlerinde Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Etkinliğin 19. edisyonu, 14 farklı ülkeden gelen 53 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak.

Fuarın bu yılki konuk ülke programı, İspanyolca konuşulan ülkeler ile Latin Amerika ülkelerine odaklanıyor.

Spain & Latin America Focus Section programı kapsamında, Jorge Lopez Galeria (Valensiya), Galeria Jose de la Mano (Madrid), W-Galeria (Buenos Aires), Berlín Galeria (Sevilla) ve Andrea Rehder Gallery (Sao Paulo) fuarda yer alacak.

Fuarın gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi ise Cenevre'deki Musee d'Art et d'Histoire'ın (Sanat ve Tarih Müzesi) direktörü ve Contemporary Istanbul'un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler'in küratörlüğünde gerçekleşecek.