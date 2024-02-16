AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çömlekköy Barajı'nın tarımsal sulama kapasitesini artıracağını belirtti

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çömlekköy Barajı'nın Edirne'nin tarımsal sulama kapasitesini artıracağını belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaretinde devam eden projeleri görüştüklerini belirtti.

Çalışmaları başlatılan Çömlekköy Barajı'nın 22,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip olduğunu ve 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacağını ifade eden Aksal, barajın Edirne ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Edirneli çiftçilerin refahını artıracak adımları atmaya devam edeceklerini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Çömlekköy Barajı bölgedeki ürün çeşitliliğini ve sulu tarım alanlarını çoğaltarak üretimi artıracak. Bu proje bölge ekonomisini canlandıracak, istihdamı artıracak ve Edirne'nin tarımsal potansiyelini maksimum düzeyde kullanmamıza olanak tanıyacak. Hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan her adımın vatandaşların refahına ve Türkiye'nin kalkınmasına yönelik olduğunu vurgulayan Aksal, Bakan Yumaklı'ya projelere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Aksal, Bakanlığın Edirne'deki projelerini büyük bir hızla ilerlediğini dile getirdi.

Tarımsal üretimini güçlendirecek bir diğer projenin ise Lalapaşa ilçesindeki kapalı sistem sulama projesi olduğunu anlatan Aksal, 15 bin dekar alanın kapalı sistem şebekeyle sulanmasını sağlayacak Lalapaşa 1 ve 2 göletlerinin yapımı için sözleşmelerin imzalandığını kaydetti.