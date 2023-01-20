Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan gruba operasyon: 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce hakkında aynı suçtan işlem yapılan şüpheli H.Ç. kaldığı adres için arama kararı alındı. Yapılan arama sonucu ele geçirilen dizüstü bilgisayar üzerinde incelemelerde bulunuldu.

İKİ YILLIK ZAMAN ZARFINI KAPSIYOR

Gerçekleştirilen incelemeler sonucu bir mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması üzerinden 29 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında 22 farklı profil hesabının çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı, ayrıca bu hesaplar içerisinden 2 ayrı hesabın 'katılımcı' olarak bulunduğu grup üzerinden aynı içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

22 profil hesabının gerçek kullanıcılarının belirlenmesine yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurum ile kuruluşlardan yapılan bilgi talepleri sonucu toplamda 21 şüpheli ve 1 IP kullanıcısı tespit edildi. 5'i İstanbul, 5'i Ankara, 5'i İzmir, 4'ü Samsun, 1'i Diyarbakır, 1'i Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Ankara'da ikamet eden ve IP kullanıcısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliye yönelik ise adresinde arama yapılacağı öğrenildi.