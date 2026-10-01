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CNN: Trump'ın damadı Kushner, askeri tedarikçileri destekleyen İsrailli şirketin en büyük hissedarı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in şirketinin, askeri tedarikçilere yatırım yapan İsrailli grubun "en büyük hissedarı" olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in şirketinin, askeri tedarikçilere yatırım yapan İsrailli grubun "en büyük hissedarı" olduğu iddia edildi.

CNN'in haberinde, Kushner'in bir yandan Gazze'de barış için görüşmelerde "kilit bir müzakereci" olarak görev aldığı, kendine ait şirketi ile "İsrail'in askeri saldırılarında yer alan İsrailli bir firmanın en büyük hisse sahibi" olduğu ileri sürüldü.

Haberde, Kushner'e ait Affinity Partners şirketinin en büyük paya sahip olduğu Phoenix Financial'ın, İsrail ordusuna tedarik sağlayan 9 şirkete en az 456 milyon dolarlık yatırım yaptığı savunuldu.

Kushner'in, "benzeri görülmemiş bir ikili rol üstlendiği" belirtilen haberde, Trump'ın damadı olarak "yıkıcı bir savaşın ortasında karlı işlerle yüksek riskli siyaseti bir araya getirdiği" değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Affinity Partners'ın, temmuz ayı itibarıyla 1 milyar dolardan fazla değere sahip yüzde 7,4'lük hissesiyle Phoenix'in en büyük hissedarı olmaya devam ettiği kaydedildi.

"Diplomatik görevleriyle hiçbir ilgisi yoktur"

Kushner'in avukatı CNN'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin Phoenix'in yatırım yapacağı yerlere ilişkin kararlarına "hiç katılmadığını veya yönlendirmediğini" belirtirken, Kushner'in eylülde Forbes'a verdiği demeçte, finans grubuyla "çok aktif bir diyalog" sürdürdüğüne ve liderliğiyle birkaç haftada bir görüştüğüne dair ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly konuyla ilgili açıklamasında, "Jared Kushner'in kişisel iş faaliyetlerinin, Başkan'ın isteği üzerine gönüllü olarak yürüttüğü diplomatik görevleriyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullandı.

Resmi bir devlet görevi bulunmayan Kushner'in, gönüllü temsilci statüsüne sahip biri olarak mali durumunu açıklama zorunluluğu bulunmuyor.

Kaynak: AA
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