Ck Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Gayrimenkulün Enerjisi 2025- İlk Yarı Raporunu' açıkladı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi 2025 – İlk Yarı' raporuna göre İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 248 bine yaklaşırken her gün ortalama 1.377 hane yer değiştirdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Bu rapor, İstanbul'da yaşamın nasıl şekillendiğini ortaya koyarken; kamu ve özel sektör yatırımlarına da yön veriyor. Taşınma hareketi, kentsel dönüşüm, abonelerin demografik özellikleri ve elektrik tüketim verilerinin; şehir planlamasından gayrimenkul yatırımına kadar birçok alana katkı sunduğuna inanıyoruz. Böylece geleceğe yönelik doğru projeksiyonlar oluşturulması mümkün oluyor" dedi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, enerji ve gayrimenkulün yanı sıra birçok sektör tarafından merakla takip edilen 'Gayrimenkulün Enerjisi 2025-İlk Yarı' sonuçlarını açıkladı. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki hareketi gözler önüne seren raporda demografik yapı, tüketim alışkanlıkları ve taşınma hareketleri; veri temelli bir şekilde ortaya konuldu.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımla tüketicilerin işlemlerinden hareketle hazırladığı rapora göre bu yılın ilk yarısında taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 247 bin 942'ye; yani yaklaşık 248 bine ulaştı. Bu da yılın ilk 6 ayında İstanbul Avrupa Yakası'nda her gün ortalama 1.377 hanenin yer değiştirdiğini gözler önüne serdi. İçeriği her geçen gün daha da zenginleştirilen raporda, bu kez ilk defa "ilçeler bazında konut başına aylık elektrik tüketim ortalaması ile abonelerin cinsiyetlerine göre dağılımına" da yer verildi.

'KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA YÖN VERİYOR'

Gayrimenkulün Enerji Raporu'nun detaylarını paylaşan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac şunları söyledi:

"Kendimizi sadece elektrik satan bir şirket olarak değil, aynı zamanda kentin dinamiklerini izleyen, veriyi anlamlandırarak kamuoyunun ve yatırımcının hizmetine sunan bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Günümüzde veriyi anlamlandırmak, yalnızca bugünü değil, geleceği de daha doğru inşa etmenin ön şartı. Bu rapor, İstanbul'da yaşamın nasıl şekillendiğini ortaya koyarken; kamu ve özel sektör yatırımlarına da yön veriyor. Taşınma hareketi ile elektrik tüketim verilerinin; şehir planlamasından gayrimenkul yatırımına kadar birçok alana katkı sunduğuna inanıyoruz. Böylece geleceğe yönelik doğru projeksiyonlar oluşturulması mümkün oluyor. Taşınma hareketi ve enerji tüketim verilerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak yalnızca enerji sektörüne değil; şehir planlamasından gayrimenkul yatırımına kadar pek çok alana katkı sunuyor. Bu çalışma ile İstanbul Avrupa Yakası'nın röntgenini çekiyor, yatırım planlamalarımızda bu verilerden yararlanıyoruz. Baktığımızda bu yıl ilk 6 ayda 248 bin yani çeyrek milyon bir taşınma olduğunu görüyoruz. Asıl taşınma hareketlerinin yılın ikinci yarısında yaşanacağı düşünüldüğünde bu yıl 500 binin üzerinde bir taşınma hareketi beklenebilir. Bu kadar büyük bir hareketin yaşandığı bir kentte en iyi şekilde hizmet vermek, müşteri memnuniyetini yüksek seviyelerde tutmak bizim için çok değerli."

TAŞINMA HAREKETİNİN YÜZDE 70'Sİ İKİNCİ EL KONUTTA

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'ın detaylarını paylaştığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2025'in ilk 6 ayında İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 208 bin 168'den 247 bin 942'ye çıktı. 2018 yılından bu yana ise Avrupa Bölgesi'nde toplam 4 milyon 105 bine varan taşınma yaşandı. İlk 6 aylık rakamlar göz önüne alındığında ise taşınmaların yüzde 70'i ikinci el gayrimenkulde oldu. 2024 yılın ilk yarısında ikinci el konutta toplam 146,7 bin olan taşınma sayısı bu yıl ilk 6 ayda yüzde 19,5'luk artışla 175,6 binin üzerine çıktı. Aynı dönemde yeni gayrimenkule geçiş yüzde 17,5 artış ile 61 bin 416'dan 72 bin 321'e ulaştı ve günde ortalama 399 kişi yeni konutlarına taşındı.

EN FAZLA TAŞINMA YİNE ESENYURT'TA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı 2024 yılı verilerine göre 988 bini aşan nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak 57 kenti geride bırakan Esenyurt, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda pek çok alanda liderliğini korudu. İlk yarıda 31 bin taşına hareketinin yaşandığı Esenyurt'u Küçükçekmece, Başakşehir ve Bağcılar izlerken en az taşınma İstanbul'un sayfiye yeri olarak öne çıkan Çatalca'da gözlendi. Çatalca'da ilk yarıda sadece 1.704 hane taşındı.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ ABONELERİN YAŞ ORTALAMASI 51, YÜZDE 31'İ KADIN

Bu yıl ilk kez raporda yer alan verilere göre Avrupa Yakası'nda abonelerin yaş ortalaması 2023 yılında 53 iken, Haziran 2025 itibarı ile iki yaş gençleşerek 51 oldu. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in toplam 4,6 milyonu aşan abonelerinin 4 milyonunu mesken, 604 bin adedini ticarethane ve diğer gruplar, 7 bin 704 adedini ise sanayi aboneleri oluşturdu. Bu arada mesken abonelerinin yüzde 31'inin kadın, yüzde 69'unun erkek, ticarethane abonelerinin ise yüzde 16'sının kadın yüzde 84'ünün ise erkek olduğu gözlendi.

2025 yılının ilk 6 ayında; İstanbul Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en büyük grubu 1 milyon 236 kişi ile 35-49 yaş arasındakiler oluşturdu. İlçeler bazında Bakırköy yüzde 31,79 ile en yüksek 64 yaş üzeri abone oranına sahip ilçe olarak öne çıktı. Bakırköy'ü yüzde 31,11 ile Beşiktaş takip etti. 64 yaş üzeri abone oranı en az ilçe ise yüzde 11,59 ile yine Esenyurt'tu. İlçeler bazında 35 yaş altı abonelerin oranlarına bakıldığında Esenyurt yüzde 20,94 ile ilk sırada yer almaya devam etti. Genç abone oranının en fazla olduğu ilçeler arasında yüzde 19,41 ile Kağıthane ikinci sırada yer alırken; Başakşehir yüzde 18,04 ile üçüncü oldu.

Yılın ilk yarısında 35 yaş altı aboneler arasında en yoğun hareketlilik yine Esenyurt'a yaşandı, onu Küçükçekmece ve Kağıthane ilçeleri izledi. 35 yaş altı abonelerin taşınma hareketinde Esenyurt yüzde 17,1'lük pay ile ilk sırada yer aldı.

İSTANBULLULAR ÇATALCA, SİLİVRİ, BAKIRKÖY VE BEŞİKTAŞ'TA OTURUYOR

Abonelerinin nüfus kütüklerine göre hangi illerden geldiğini gösteren verilere göre ise İstanbullardan sonra en yoğun abone grubunu yine Sivaslılar oluşturdu. Toplam abonelerin yüzde 18'ini İstanbullular oluştururken, İstanbullar dışarıda bırakıldığında 173 bin 510 abone ile Sivaslılar birinci, 135 bin 726 abone ile Kastamonular ikinci, 115 bin 422 abone ile de Tokatlılar üçüncü sırada yer aldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda memleket dağılımına bakıldığında İstanbullular Çatalca, Silivri, Bakırköy, Beşiktaş ilçelerinde ikamet ederken, Sivaslılar Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer'de, Kastamonulular; Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Esenyurt'ta yoğun olarak yaşıyor.

MESKENLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 4,95 ARTTI

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda mesken abonelerinin elektrik tüketim verilerine de yer verildi. 2025'in ilk yarısında meskenlerdeki elektrik tüketimi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,95 oranında arttı. En yüksek artış Arnavutköy, Beylikdüzü ve Silivri'de yaşanırken Güngören'de yüzde 0.91 gibi bir oranda düşüş gözlendi. 2025 yılının ilçelere göre tüketim hacmine baktığımızda, tüketimin yüzde 9,56'sı Esenyurt ilçesinde gerçekleşti. Esenyurt'un ardından Küçükçekmece ve Bağcılar geldi.

Raporda ilk kez verilen bir diğer veri konut başına elektrik tüketimleri oldu. Konut başına tüketimde aylık aritmetik ortalamaya göre Sarıyer 272 kWh ile ilk sırada yer alırken onu 263 kWh ile Beşiktaş, 256 kWh ile de Büyükçekmece izledi. Aylık hane başına en düşük elektrik tüketimi ise 172 kWh ile Esenler'de gözlendi. Esenleri 175 kWh ile Sultangazi, 177 kWh ile de Fatih takip etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAREKETLENDİ

İlk 6 ayda kentsel dönüşüm nedeniyle gerçekleştirilen abonelik sonlandırma oranlarında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54'lük bir artış gözlendi. İlk yarıdaki 18 bin 110 abone sonlandırma talebinin 13 bin 719'u mesken, 4 bin 361'i ise diğer abonelik gruplarından geldi. En fazla abone sonlandırma talebi Bahçelievler, Avcılar, Küçükçekmece'den gelirken bu tablo kentsel dönüşümün bölgesel etkilerini de ortaya koydu.

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda yabancı abone sayısındaki gerileme de dikkat çekti. 173 farklı ülkeden abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 2024 yılında Avrupa Yakası'nda 200 bin 91 olan yabancı abone sayısı 2025 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 14 gerileyerek 171 bin 679'a indi.