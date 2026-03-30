Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler

İsviçreli kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın yaptığı açıklamalar futbol gündemine oturdu. Lehmann'ın maaş eşitsizliğiyle ilgili sözleri tartışma yarattı.

"AYNI İŞİ YAPIYORUM AMA DAHA AZ KAZANIYORUM"

Lehmann, "Douglas ile aynı işi yapıyorum ama 100 kat daha az para kazanıyorum. Bu adil değil. Bu beni etkiliyor çünkü ben bir kadınım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELDİ

Açıklamaların ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Lehmann'ın sözlerine tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, futbol ekonomisi ve gelir farkları üzerinden tartışmalar öne çıktı.