Cinsel tacizden 2 kez tutuklanıp tahliye oldu, hırsızlıktan cezaevine girdi

YALOVA'da, çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen 2 erkek çocuğu ile 1 genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve 2 kez tutuklanıp tahliye edilen Yakup Akkaya (31), kablo hırsızlığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YALOVA'da, çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen 2 erkek çocuğu ile 1 genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve 2 kez tutuklanıp tahliye edilen Yakup Akkaya (31), kablo hırsızlığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'nın Armutlu Belediyesi'nin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, 2021 yılında buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustos'ta gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında, Gemlik 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla' 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'telefonla cinsel taciz' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Armutlu Belediyesi başkan yardımcısının ilçenin farklı yerlerinde bulunan mini sahaların, elektrik aydınlatma kablolarının çalındığı yönündeki şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Armutlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iki mini sahanın elektrik kablolarının 8 Şubat günü, Yakup Akkaya tarafından çalındığını tespit etti. Bunun üzerine adresine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Yakup Akkaya, 21 Şubat'ta sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.