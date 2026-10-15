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Çinli yetkili Zhao Leji, Beijing'de 52 ülkeden katılımcılarla işbirliği mesajı verdi

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Çinli yetkili Zhao Leji, Beijing'de 52 ülkeden katılımcılarla işbirliği mesajı verdi
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Beijing'de forum katılımcılarıyla toplantı yaptı. Zhao, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin diğer ülkelerin parlamentolarıyla işbirliğine hazır olduğunu ve 15. Beş Yıllık Plan'ı anlattı. Katılımcılar diyalog çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de 2026 Milletvekilleri Dostane Etkileşimler Forumu katılımcılarıyla grup toplantısı gerçekleştirdi.

Zhao çarşamba günkü toplantıda, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin, dört önemli küresel inisiyatifi hayata geçirmek, gerçek çok taraflılığı uygulamak, çeşitli seviyelerde ve farklı alanlarda etkileşimleri artırmak, tatbiki işbirliği için yasal güvenceler sağlamak ve halklar arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu sağlamlaştırmak üzere diğer ülkelerin parlamentolarıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Planı (2026-2030) hakkında ana hatlarıyla bilgi veren Zhao, ortak kalkınmayı teşvik etmek amacıyla üst düzey dışa açılımı genişletmeye ve fırsatları diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Forum katılımcıları ise geniş mutabakat oluşturmak ve hem kendi ülkelerinin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına hem de küresel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmak üzere yasama organları arasında daha güçlü diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu.

2026 Milletvekilleri Dostane Etkileşimler Forumu, 13 Ekim'de Tianjin'de düzenlendi. Foruma, beş kıtadaki 52 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 66 eski ve yeni milletvekili ve temsilci ile Çin Ulusal Halk Kongresi ve yerel yönetim düzeyindeki halk kongrelerinden 27 milletvekili katıldı.

Katılımcılar, toplumun tabanındaki yönetişim ve toplumsal direnç, sanayi ve eğitimin entegrasyonu ve kaliteli yeni üretici güçler, kültürel miras ve kentsel dönüşüm ile yeşil kalkınma ve bölgesel koordinasyon gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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