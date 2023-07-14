Çinli Üst Düzey Diplomat, Asean-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
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CAKARTA, 14 Temmuz 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (soldan beşinci), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
CAKARTA, 14 Temmuz 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (soldan beşinci), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel