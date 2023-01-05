Çinli Kadın Futbolcu Li Jiayue Galatasaray'a Transfer Oldu

Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası A grubu maçında Çinli Li Jiayue'nin (sağda), Çin Taipei takımından Su Yu-Hsuan ile mücadelesi görülüyor, 20 Ocak 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Futbol Federasyonu (SFA) Çarşamba günü, Shanghai Shengli takımından Çinli kadın futbolcu Li Jiayue'nin, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

8 Haziran 1990 doğumlu Li, milli takımda savunma oyuncusu olarak görev yaptı ve takımın 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. 2014 yılında Li, Güney Kore kulübü Suwon Samsung Bluewings'e transfer oldu ve K-League'in en değerli oyuncusu olarak seçildi.

SFA, sosyal medya platformunda Li'ye en iyi dileklerini iletti.