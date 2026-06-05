Çinli İş Makinesi Üreticileri Türkiye Pazarındaki Varlıklarını Güçlendiriyor

İSTANBUL, 5 Haziran (Xinhua) -- Çinli iş makinesi üreticileri, bir yandan ileri teknolojiye sahip ürünleri ve yerelleşme stratejileriyle Türkiye pazarındaki varlıklarını güçlendirirken, diğer yandan küresel büyümelerini de hızlandırıyor.

Türkiye'nin en büyük ve en etkili iş makineleri fuarlarından biri olan Uluslararası İş Makineleri, Yapı Elemanları ve Teknolojileri Fuarı (KOMATEK), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenen fuara dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce şirket katılırken, bunların yaklaşık 200'ünü Çinli firmalar oluşturuyor. Çinli şirketler, KOMATEK 2026'da yeni enerji, akıllı ekipman ve yüksek teknolojiye dayalı çözümlerini sergiliyor.

Çin'in önde gelen üreticilerinden Shandong Lingong İnşaat Makineleri şirketi, Türkiye pazarında satışa sunduğu mini ekskavatörler, orta ve büyük sınıf ekskavatörler ve lastikli yükleyiciler gibi başlıca ürünlerini fuarda tanıtıyor. Şirket, bu ürünlerin yanı sıra, artan yakıt maliyetleri ve enerji verimliliğine yönelik talep doğrultusunda, elektrikli yükleyicilerini de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şirketin Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcısı Wang Xiaohui, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez konumundaki Türkiye'nin iş makineleri sektörü açısından önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Wang, Çinli üreticilerin geleneksel küresel markalarla aralarındaki teknoloji farkını büyük ölçüde kapattığını ve özellikle elektrifikasyon, otomasyon ile akıllı ekipman alanlarında önemli avantajlar elde ettiğini belirtti. Güçlenen yerel operasyonlar ve yurtdışı depo ağları sayesinde teslimat sürelerinin kısaldığına dikkat çeken Wang, bunun rekabet gücünü artırdığını vurguladı.

Fuara katılan Çinli üreticilerden Zoomlion ise altyapı, madencilik, beton ekipmanları ve yük kaldırma çözümlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli alanlara yönelik 40'a yakın ürününü sergiliyor. Şirketin elektrikli mini ekskavatörü ve Z01 adlı insansı robotu ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Zoomlion Uluslararası Ticaret Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Abdukeyyüm Abduwaki uzun yıllardır Türkiye pazarında yerelleşme stratejisiyle faaliyet gösterdiklerini ve birçok ürün grubunda sektörün önde gelen şirketleri arasında yer aldıklarını belirtti. Abduwaki, şirketin dünya genelinde 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet gösterdiğini vurguladı.

KOMATEK 2026 Genel Müdürü Levent Baykal ise Çin'in artık yalnızca teknolojiyi takip eden değil, hem geliştiren hem de teknolojiye yön veren ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti.

Fuara katılan 395 şirketin yaklaşık yarısının Çinli olduğunu belirten Baykal, Çinli firmaların Türkiye iş makineleri sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

"Çinli şirketleri rakipten çok ortak olarak görüyoruz" diyen Baykal, Türkiye ile Çin arasındaki sektörel işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

İş makineleri, madencilik ekipmanları, platform sistemleri, yeşil enerji teknolojileri ve akıllı inşaat çözümleri gibi birçok alanda şirketleri bir araya getiren fuar, Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarları için önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua