Çinli Geely'in Elektrikli Otomobili Ağustos'ta İsrail'de En Çok Satan Araç Oldu

KUDÜS, 5 Eylül (Xinhua) -- İsrail Araç İthalatçıları Derneği'nin (I-via) Pazar günü açıkladığı verilere göre, Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu'nun ürettiği elektrikli otomobil Geometry C Ağustos ayında İsrail'de en çok satan araç modeli oldu. I-via verilerine göre, İsrail'de bir elektrikli otomobilin ülkede bir ayda satılan tüm araç modelleri içerisinde ilk kez birinci olduğu kaydedildi. İsrail'de bu yılın Ocak ayında satışına başlanan Geometry C kompakt crossover elektrik modeli Ağustos ayında 1.000 satış adedine ulaştı. İkinciliği ise 843 adet satılan benzinli Kia Seltos modeli aldı. Dernek verilerine göre, geçtiğimiz ay her ikisi de 709'ar adet satılan Kia Picanto ve Hyundai Tucson modelleri listedeki diğer araçlar oldu. Geometry C modeli Ocak-Ağustos döneminde 3.732 adet satılan Geely aynı zamanda İsrail'de 2022 yılında şu ana dek en çok elektrikli otomobil satan otomobil üreticisi oldu. Verilere göre Geely'i, aynı dönemdeki 1.949 satış adediyle Tesla'nın Model 3'ü izledi.