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Çin-Zimbabve ticareti ilk dokuz ayda yüzde 51,6 artarak 5,01 milyar dolara ulaştı

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Çin-Zimbabve ticareti ilk dokuz ayda yüzde 51,6 artarak 5,01 milyar dolara ulaştı
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Çin ile Zimbabve arasındaki ikili ticaret hacmi, 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artarak 5,01 milyar ABD dolarına ulaştı. Büyükelçilik açıklamasına göre Zimbabve'nin Çin'e tütün ihracatı yüzde 9,3 artışla 860 milyon dolara ulaştı.

HARARE, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin ile Zimbabve arasındaki ikili ticaret hacmi, 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artarak 5,01 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin'in Zimbabve Büyükelçiliği çarşamba günü Çin gümrük verilerine dayandırdığı açıklamada, "Zimbabve'nin Çin'e tütün ihracatı yüzde 9,3 artarak 860 milyon ABD dolarına ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Büyükelçilik, Zimbabve'de yetiştirilen yaban mersinlerinin temmuz ayında ilk kez Çin pazarına girdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticarette yaşanan hızlı büyümeyi karşılıklı kazanca dayalı ortaklığın bir örneği olarak nitelendirdi.

Çin, bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren diplomatik ilişkilerinin bulunduğu 53 Afrika ülkesinin tamamına sıfır gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Zimbabve'nin ticareti teşvik ve geliştirme kuruluşu ZimTrade'e göre ülke, Çin'e ağırlıklı olarak maden ürünleri, tütün ve diğer tarım ürünlerini ihraç ederken Çin'den makine, elektrikli ekipman ve imalat ürünleri ithal ediyor.

Kaynak: Xinhua
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