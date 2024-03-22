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Çin, Yunhai-2 02 Uydularını Uzaya Gönderdi

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ÇEKİM TARİHİ: 21 Mart 2024

Taşıyıcı roketin fırlatılma anından çeşitli görüntüler

Çin, Perşembe günü bir uydu grubunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Yunhai-2 02 uyduları, Beijing saatiyle 13.27'de Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi ve önceden planlanan yörüngeye girdi.

Bu uydular temel olarak atmosferik ortam tespiti, uzay ortamının izlenmesi, afet önleme ve azaltma ve bilimsel deneyler için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 513. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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