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Çin, 2026-2030 Dönemi İçin Yenilenebilir Enerji Geliştirme Planını Açıkladı

Çin, 2026-2030 Dönemi İçin Yenilenebilir Enerji Geliştirme Planını Açıkladı
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Çin, 15. Beş Yıllık Plan dönemi için yenilenebilir enerji geliştirme planını resmen açıkladı. 2030'a kadar yenilenebilir enerji tüketiminin 1,8 milyar ton standart kömür eşdeğerine ulaşması, rüzgar ve güneş kurulu gücünün 2,8 milyar kilovatı aşması hedefleniyor.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) için yenilenebilir enerji geliştirme planını resmen açıkladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından perşembe günü ortaklaşa yayımlanan planda, ülkenin yenilenebilir enerji sektörünün ölçeğini genişleteceği, niteliğini artıracağı ve güvenilir bir alternatif haline geleceği yeni bir gelişim aşamasına gireceği belirtildi.

Plana göre, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji tüketiminin yaklaşık 1,8 milyar ton standart kömür eşdeğerine ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretiminin toplam kurulu gücünün yaklaşık 3,5 milyar kilovata ulaşması, yıllık elektrik üretiminin ise yaklaşık 6 trilyon kilovat-saat olması öngörülüyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu gücünün 2,8 milyar kilovatı, yıllık elektrik üretiminin ise 4 trilyon kilovat-saati aşması planlanıyor.

Planda yenilenebilir enerji, nispeten kısa bir süre içinde doğal süreçlerle sürekli olarak yenilenebilen enerji olarak tanımlanıyor. Bu tanım hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji ve deniz enerjisini kapsıyor. Plana göre yeni enerji kavramı ise hidroelektrik hariç tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua
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