Çin, Yeni Röle Uydusunu Uzaya Fırlattı

ÇEKİM ZAMANI: 20 Mart 2024

Yeni röle uydusunun fırlatılma anının çeşitli görüntüleri

Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak yeni röle uydusu Queqiao-2'yi Çarşamba günü uzaya fırlattı.

Queqiao-2'nin uzaya gönderilmesi, Ay'ın uzak tarafından numune almak gibi gelecekte ülke tarafından gerçekleştirilecek Ay keşif görevleri için önemli bir adım teşkil ediyor.

Queqiao-2 (saksağan köprüsü-2) adlı uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-8 roketi, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden saat 8.31'de fırlatıldı.

Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)