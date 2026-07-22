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Çin, 2026-2030 Döneminde İleri Teknoloji Ekipman İthalatını Artıracak

Çin, 2026-2030 Döneminde İleri Teknoloji Ekipman İthalatını Artıracak
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Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'da ileri teknoloji ekipmanları, kritik bileşenler, enerji kaynakları ve kaliteli tarım ürünlerinin ithalatının artırılacağını, tedarikçi ülkelerin çeşitlendirileceğini duyurdu.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ileri teknoloji ekipmanları, kritik bileşenler, enerji kaynakları ve kaliteli tarım ürünlerinin ithalatını artıracağını, bunun yanı sıra tedarikçi ülkeleri çeşitlendireceğini söyledi.

Sun, çarşamba günü Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sun, Çin'in devasa pazarının sunduğu fırsatları dünyayla paylaşmak ve Çinli tüketicilere daha çeşitli seçenekler sunmak amacıyla ithalat ve ihracatın daha uyumlu şekilde yürütülmesi, daha fazla ticaret işbirliği belgesinin müzakere edilip imzalanması ve dünyanın dört bir yanından kaliteli ürünlerin Çin pazarına girişinin kolaylaştırılması yönünde adımlar atılacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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